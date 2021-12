Moderna-Booster erhöht Schutz vor Omikron enorm

Angepasster Impfstoff soll „zügig in Testphase“

An einem an Omikron angepassten Impfstoff arbeitet das Biotechnologieunternehmen freilich weiter. „Um auf diese hochgradig übertragbare Variante zu reagieren, wird Moderna die Entwicklung eines Omikron-spezifischen Booster-Kandidaten weiter vorantreiben und zügig in die klinische Testphase bringen, falls dieser in Zukunft notwendig werden sollte“, sagte Vorstandschef Stephane Bancel.