Polizei entlarvt 55-Jährige als Ladendiebin

Im Zeitraum von 11. bis 26. Dezember dieses Jahres schlug die 55-Jährige gleich mehrmals zu: „Die Frau aus Villach hat mindestens zehnmal kleinere Bargeldbeträge aus den Kassen mehrerer Selbstbedienungsläden gestohlen“, teilt die Polizei am Dienstag mit. Und das in ganz Kärnten. „Die Diebin war dabei in Völkermarkt, Spittal, St. Veit sowie in Villach-Land auf Beutezug“, heißt es weiter.