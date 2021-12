Auch zum Jahreswechsel Impf- und Testmöglichkeiten

Covid-Schutzimpfung

Für Personen ab 12 Jahren gibt es am 29. und 30. Dezember jeweils von 12 bis 16 Uhr die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Ab 13 Uhr braucht man keine Anmeldung. Kinder zwischen 5 und 11 Jahren können sich am 28. Dezember und am 4. Jänner nur nach einer Terminbuchung (www.burgenlandimpft.at) ihren Stich holen.