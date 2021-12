Arbeiter (62) erlitt schwere Verbrennungen

Ein tragischer Arbeitsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in einer Tiefgarage in Bregenz. Ein 62-Jähriger wollte dort einen benzinbetriebenen Laubbläser wieder mit Treibstoff befüllen, als sich das Benzin entzündete und die Kleidung des Mannes in Brand geriet. Er wurde mit Verletzungen zweiten und dritten Grades in Landeskrankenhaus nach Feldkirch gebracht.