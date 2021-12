Royaler Mythos, Trash & viel Sex: Die neue „Sisi“

So sieht man gleich in der ersten Szene die 15-jährige Elisabeth in ihrem Himmelbett im bayerischen Possenhofen beim Masturbieren. „Sex sells!“, lautet bei dieser Version die Marketingstrategie: Die TV-Sender bissen bei der diesjährigen Medienmesse Mipcom in Cannes reihenweise an, sodass eine zweite Staffel der neuen „Sisi“ bereits fixiert wurde.