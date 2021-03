Dominique Devenport spielt „Sisi“ in neuer Serie

Laut einer Pressaussendung erzählt die Serie die Liebesgeschichte von zwei jungen Menschen zwischen persönlichem Verlangen und politischen Zwängen, zwischen Macht und Verletzlichkeit. Auf der einen Seite Elisabeth von Österreich-Ungarn, genannt Sisi, die als „schönste Frau Europas“ bekannt war, sich den starren höfischen Gepflogenheiten widersetzte und die Macht ihrer äußeren Erscheinung für sich und ihre Ideale zu nutzen wusste. Auf der anderen Seite Franz Joseph I., der die Last der Krone in persönliche und politische Härte übertrug und in Sisi eine ungewöhnliche Verbündete fand.

Die beiden Hauptrollen übernehmen Newcomerin Dominique Devenport und Schauspielstar Jannik Schümann („9 Tage wach“, „Die Mitte der Welt“, „Charité“).