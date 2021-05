„Sisi“: Désirée Nosbusch spielt Erzherzogin Sophie

Außerdem sind Tanja Schleiff (Gräfin Esterházy), Paula Kober (Fanny), David Korbmann (Graf Grünne), Pauline Rénevier (Herzogin Helene „Néné“ in Bayern, Schwester von Sisi), der in Österreich geborene Schauspieler Yasmani Stambader (Lajos Farkas), Giovanni Funiati (Graf Andrássy) und Marcus Grüsser (Sisis Vater, Herzog Max in Bayern) Teil des Hauptcasts.