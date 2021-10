Huch! Der ORF zeigt neue Sisi bei intimer Handlung

65 Jahre lang machten die Produzenten einen Bogen um den Sisi-Stoff, den Ernst Marischka in den 1950er-Jahren erfolgreich verkitscht hatte. Und was machte nun RTL mit Co-Partner ORF mit an Bord aus dem Stoff? „Eine moderne Version der dramatischen Ereignisse um die österreichische Kaiserin Elisabeth in Kinoqualität“, sagte RTL-Deutschlandchef Henning Tewes in Cannes.