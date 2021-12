Zurück zu alter Stärke

Ihren Traum von der großen Tenniskarriere hat die 21-Jährige nämlich noch nicht aufgegeben, 2022 will sie wieder voll angreifen. Nächste Woche startet sie bei einem nationalen Turnier in Wien, um wieder etwas Matchpraxis zu sammeln. Ende Februar hofft Arabella dann auf Teilnahmen bei internationalen Events. „Ich brauche sicher noch zwei Monate, bis ich wieder bei hundert Prozent bin, werde aber nichts überstürzen.“ Schließlich will sie kommendes Jahr nicht die selben Fehler wie heuer machen.