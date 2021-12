Oma verlor Geschenke: Nachbar als Christkindl

Happy End

„Bei der Bescherung bemerkten wir, dass das rote Sackerl mit den Geschenken fehlt“, sagt Jamnig. Die gesamte Familie begann danach zu suchen. „Mein Mann fuhr sogar zur Wohnung zurück, in der Hoffnung, dass die Geschenke noch dort stehen“, sagt Jamnig: „Leider Fehlanzeige!“ In ihrer Verzweiflung wandte sich die Familie an die Medien. Kurze Zeit später meldete sich ein Nachbar, der das Geschenksackerl gefunden hatte. „Unsere Oma freut sich sehr über das Happy End“, sagt Jamnig.