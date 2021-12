Vorarlberger Traditionsverein startet neu durch

Hintergrund war, dass der Verein innerhalb weniger Jahre eine sportliche Talfahrt von der Vorarlbergliga bis in die 2. Landesklasse erlebte. Auch Schulden häuften sich an. So kam es innerhalb des Vereins zum Eklat und der Tradtionsklub blieb über ein Jahr fast führungslos. Konsolidierung als ZielZuletzt blieb nur der harte Schnitt und mit der 1b-Mannschaft weiterzuspielen. Passend zur Weihnachtszeit hat der ehemalige Nationalligaklub aber wieder seinen Frieden gefunden. Nach über einem Jahr konnte endlich ein neuer Vorstand gewählt werden.