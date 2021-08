Geschichten der Straße: Im Mietwagen durch Wien

Im Herbst 2020 begann ich meine Uber-Fahrten mit dem Diktiergerät aufzuzeichnen und habe schnell gemerkt, dass sich manche Klischees bestätigen. Mietwagenfahrer sind nur selten geborene Österreicher. Es gibt so gut wie keine Frauen, was vor allem an den vielen Nachtdiensten und am mangelnden Sicherheitsgefühl liegt. Jeder erzählt seine eigene Geschichte, die tief berührt oder manchmal auch schlichtweg amüsiert. Taxler und Mietwagenfahrer saugen die Stimmung in der Gesellschaft wie ein Schwamm auf und erleben einen bunten Querschnitt der Bevölkerung, wie es bei fast keinem anderen Beruf der Fall ist. Was sie alle eint, ist eine spannende Vergangenheit.