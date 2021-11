Menschliche Geschichten von den Straßen Wiens

Unbeantwortete Fragen

Woher kommt er? Was hat er erlebt? Wie verläuft seine tägliche Realität, und an welchen Erlebnissen möchte er die Menschen gerne teilhaben lassen? Welche Geschichte steckt hinter einer 4,6-Sterne-Durchschnittsbewertung in der Uber-App? All diese Fragen bleiben meist unbeantwortet, weil sie nie gestellt werden. „Die Leute sind nett, aber sie hängen die meiste Zeit am Smartphone“, erzählt mir Walid, als er mich zu einem Termin Richtung Happel-Stadion bringt, „ich würde mich eigentlich gerne öfter unterhalten.“