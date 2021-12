Corona: Tiroler Polizei schickte 98 Briten retour

40 Personen in Hotel untergebracht

Während 70 Betroffene noch am Sonntag Innsbruck wieder über den Luftweg verlassen konnten, war für 40 Personen ein Rückflug an diesem Tag nicht mehr möglich. „Diese wurden ebenfalls an der Grenze abgewiesen und über Anordnung des Landes Tirol vorübergehend in einem Hotel untergebracht“, so die Exekutive weiter.