Weihnachtskekse für 120 gestrandete Brummi-Fahrer

Der von Lkw-Fahrern rund um Obmann Christian Lahnsteiner gegründete Ebenseer Verein, der seit 2017 Unterstützung für Familien mit beeinträchtigten Kindern organisiert, spielte heuer Christkind für Brummi-Fahrer. Vor allem für ausländische Fernfahrer, die es nicht mehr bis in ihre Heimatländer geschafft hatten, gab es auf den Parkplätzen Voralpenkreuz, Allhaming und Ansfelden entlang der Westautobahn am 25. Dezember einen warmen Festschmaus. „Vereinksolleginnen haben dafür in den letzten Tagen mit Geschnetzelten groß aufgekocht“, erzählt Jutta Jackstadt.