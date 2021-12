Alleinerziehende bekommt nach Brand neue Wohnung

Sechs Monatsmieten als Geschenk

Es gab aber noch ein weiteres Geschenk an die Mutter. Drei Monate der Miete werden vom Sozialfond der OSG übernommen, drei Monate legt Kollar aus seinem persönlichen Geburtstagsfond drauf. „Sie hat mir erzählt, wie traurig ihre Tochter darüber ist, dass ihre Sachen verbrannt sind. Deshalb habe ich drei Mieten übernommen. So kann sie ihrer Kleinen noch ein paar schöne Geschenke machen“, so Kollar. Von Landesrätin Daniela Winkler gab es ein persönliches Präsent und einen Gutschein als Anzahlung für einen neuen Fernseher.