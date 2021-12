Neue Corona-Rekorde in mehreren Ländern in Europa

Das Coronavirus ist in Europa auf dem Vormarsch - die neue Variante Omikron breitet sich wie ein Lauffeuer aus. In Italien, Großbritannien und Frankreich wurden am Heiligen Abend Rekorde an Neuinfektionen gemeldet. In Italien wurden binnen 24 Stunden 50.599 Coronavirus-Ansteckungen verzeichnet. In Großbritannien wurden nach Angaben der Regierung binnen 24 Stunden 122.186 Neuansteckungen festgestellt - mehr als 2000 mehr als am Vortag. Frankreich meldete 94.124 neue Infektionen binnen eines Tages.