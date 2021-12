Omikron wohl schon in nächster Woche dominant

Es sei davon auszugehen, dass Omikron bereits in der kommenden Woche die dominante Variante in Österreich werden könnte, heißt es in einer Aussendung der Ampel-Kommission. Simulationen zeigten, dass demnächst Fallzahlen wie am Höhepunkt der letzten Welle - was rund 15.000 Fälle waren - eintreten könnten. Das Covid-Prognosekonsortium, das die Kommission berät, war in seinem jüngsten Bericht vom Mittwoch davon ausgegangen, dass die erste Infektionswelle mit der neuen Variante in der ersten Jänner-Woche möglich sei.