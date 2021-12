Liebeserklärung in Wort und Bild an das Burgenland

Hochzeitsfoto aus Familienalbum

Ein Foto der Hochzeit seiner Großeltern aus dem Jahr 1937 erinnert Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nicht nur an die Geschichte der eigenen Familie: „Mich berührt dieses Foto sehr, da es die damalige Lebenssituation der Menschen eindrucksvoll spürbar macht, so wie die Amerika-Auswanderungen, die für viele der einzige Ausweg waren.“ Auf dem Foto ganz links ist eine alleinstehende Tante zu sehen, die laut Erzählungen von Doskozils Mutter eigens aus Amerika zur Hochzeit in die alte Heimat gereist war.