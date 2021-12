Nach Schlägerei in Lokal im Krankenhaus gelandet

Zuerst kam es zwischen einem 56-Jährigen aus Klagenfurt und einem 27-jährigen Poggersdorfer „nur“ zu einer verbalen Auseinandersetzung in einem Innenstadtlokal in der Landeshauptstadt. Doch das änderte sich schlagartig. Die beiden gerieten in eine Schlägerei. Dabei verletzten sich die Männer so schwer, dass sie ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden mussten. Beide werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.