Dachstuhlbrand: Nachbarin alarmierte Einsatzkräfte

Weil ein 48-jähriger Hausbesitzer am Donnerstag in den frühen Morgenstunden Brandgeruch in seinem Wohnhaus in Rassnig, im Ortsgebiet von Dellach im Drautal, wahrgenommen hatte, bat er seine Nachbarin Brandwache zu halten, als er zur Arbeit fuhr. Gegen 8 Uhr bemerkte die Frau im Bereich des Kamins eine starke Rauchentwicklung und verständigte sofort die Feuerwehr. Als die Wehren eintrafen, brannte der Kamin bereits.