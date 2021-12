Viele Packerl unterm Baum

„Teilweise waren die Pakete, die die Menschen bei uns abgegeben haben, wirklich riesig!“, erzählt Caritas-Zivildiener Jonas. Er nahm die liebevoll verpackten Geschenke im Caritas-Logistikzentrum in Hallwang entgegen. Das Prinzip: Die Bewohner in den Einrichtungen der Caritas schrieben fleißig Wunschbriefe an das Christkind. Es sind sehr bescheidene Wünsche, die die Kinder und Erwachsenen aufschreiben.