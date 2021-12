Sie arbeiten, damit wir feiern können

Während heute Abend im ganzen Land Familien zusammenkommen, „Stille Nacht, Heilige Nacht“ erklingt und die Geschenke unterm Christbaum liegen, geht für so manchen Salzburger das Arbeitsleben wie immer weiter. Die „Krone“ hat einige jener Menschen besucht, die am Heiligen Abend für ihre Mitmenschen da sind und unser Land auch zu dieser besondern Zeit am Laufen halten.