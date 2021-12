Forscher entdecken Baby-Dinosaurier in Ei

„Dieser Dinosaurierembryo in seinem Ei ist eines der schönsten Fossilien, die ich je gesehen habe“, meinte Steve Brusatte von der University of Edinburgh, der an der Erforschung des Eis mitgewirkt hat. Er sehe aus wie ein Vogelbaby, das sich in seinem Ei zusammengerollt habe. Das sei ein weiterer Beweis dafür, dass viele Merkmale, die für die heutigen Vögel charakteristisch sind, sich zuerst in ihren Dinosauriervorfahren entwickelt haben.