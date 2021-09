Zwei neue Dinosaurierarten in England entdeckt

Ein Sensationsfund ist Wissenschaftlern auf der Isle of Wight vor England gelungen. Über mehrere Jahre hinweg legten sie an einem Strand in der Nähe von Brighstone mehr als 50 versteinerte Knochen von zwei bislang unbekannten Spinosauriden („Stachelechsen“), großen fleischfressenden Dinosaurier, frei. Beide Tiere hatten einen Krokodil-artigen Schädel und dürften bis zu neun Meter lang gewesen sein.