Mysteriöser Tod beider Elternteile von Alicia Witt

Von 1995 bis 1998 spielte sich in der Sitcom „Cybill“ Cybill Shepherds Tochter. Sie war neben Sandra Bullock und Hugh grant in dem Film „Ein Chef zum Verlieben“ dabei und neben Kevin Costner in „An deiner Schulter“. „Düstere Legenden“ gehört ebenfalls zu ihrer Filmografie wie „Vanilla Sky“. Außerdem spielte sie auch in den Serien „The Walking Dead“, „Supernatural“, „The Exorcist“ und „Orange Is the New Black“, um nur einige zu nennen.