Osttiroler Brauerei will heimischen Markt erobern

Bier überschreitet sogar Ländergrenzen

Der Einstieg wurde durch die Kooperation mit der Getränkewelt erleichtert. „Wir sind schon in elf Märkten vertreten und auch in drei Gasthäusern“, freut sich Stolz. Mit dem Zuspruch der Osttiroler sei man zufrieden. Auf Social Media gab es sogar schon Bilder, wo das Bier in Bayern getrunken wurde. „Da fragt man sich, wie das Bier dorthin kommt“, lacht Fröhleke. Derzeit gibt es eine Sorte, weitere Geschmacksrichtungen seien aber bereits in Planung.