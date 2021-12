Ein Toter (31) und drei Verletzte bei Unfall in OÖ

Ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Braunau lenkte am Mittwoch gegen 22.30 Uhr seinen Pkw auf der B148 von Altheim kommend Richtung St. Peter am Hart. Vor ihm fuhr ein 29-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Braunau. Im Gemeindegebiet von St. Peter am Hart setzte eine in einer Kolonne Richtung Altheim fahrende, 26-jährige rumänische Staatsangehörige mit ihrem Pkw zu einem Überholmanöver an. Dabei übersah sie das ihr entgegenkommende Fahrzeug des 29-Jährigen.