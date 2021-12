Während Arbeit an Gully von Pkw überrollt

Ein 26-jähriger Arbeiter einer Firma sicherte am Mittwoch gegen 11.40 Uhr Reinigungsarbeiten an einem offenen Gully in Innsbruck in der Südbahnstraße ab. Zum selben Zeitpunkt bog eine 41-jährige Österreicherin mit ihren Pkw von der Schidlachstraße in die Südbahnstraße ein.