Vermeintliche Leader und ein Totalausfall

Einen Umschwung erhofften sich die Zeller Ober-Eisbären mit der Verpflichtung von Headcoach Martin Ekrt im November. Der Deutsch-Tscheche sollte die Entwicklung der Mannschaft fördern, das Auftreten verbessern. Das ist bisher nicht passiert. Fünf der sechs Spiele unter Ekrt gingen teils knapp verloren, das 0:6-Debakel in Cortina am Dienstagabend war dafür ein echter Schlag. „So kannst du nicht auftreten“, meinte Geschäftsführer Patrick Schwarz enttäuscht. Er nimmt die Cracks in die Pflicht: „Wenn die vermeintlichen Führungsspieler nicht das zeigen, was erwartet wird, kannst du jeden an die Bande stellen. Der Coach kann überhaupt nichts dafür.“ Neuzugang Jusuu Rajala (Fin), aufgrund seiner Erfahrung eigentlich ein Transfer-Coup, bleibt weiterhin hinter den Erwartungen. „Er ist leider ein Totalausfall“, ist Schwarz enttäuscht.