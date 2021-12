Drei Kinder verloren kurz vor Weihnachten die Mama

Hiobsbotschaft nach Geburt des dritten Sohnes

Kurz nach der Geburt ihres dritten Sohnes Elias hatte die Mühlviertlerin, die auf der Neuro-Intensivstation als Krankenschwester um das Leben schwer kranker Patienten gekämpft hatte, erfahren, dass sie ebenfalls unheilbar an Lungenkrebs erkrankt war. Zwei Tage vor ihrem Geburtstag und neun Tage vor dem Weihnachtsfest schlossen sich die Augen der liebevollen Mama für immer. „Es war allen klar, dass Bianca nicht wieder gesund werden würde. Aber sie hat gekämpft und alles probiert. Sie wollte noch so lange wie möglich bei ihrer Familie bleiben, die Kinder aufwachsen sehen. Es gab auch einen Hoffnungsschimmer. Kurz vor ihrem Tod hat sie noch eine Chemotherapie angefangen, die auch gut angeschlagen hat. Aber dann ging alles plötzlich ganz schnell. Man war auf den Abschied vorbereitet, doch dann kam es doch überraschend“, weiß man in der Mühlviertler Gemeinde, wo man nun versucht, dem Witwer und seinen drei Söhnen im Alter von zwei, neun und zehn Jahren zu helfen.