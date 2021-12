574 Burgenländer Corona-positiv und ein Todesfall

Die Zahl der Corona-Infizierten nimmt weiterhin ab: So waren es am Mittwoch 574 erkrankte Burgenländer. Diese Entwicklung zeichnet sich auch an der Sieben-Tages-Inzidenz ab. Sie beträgt 126,30, wobei die Bezirke Mattersburg mit 265,00 und Güssing mit 172,00 negative Spitzenreiter sind. 233066 Burgenländer sind zumindest einmal geimpft, wobei sich mittlerweile bereits 136338 ihren dritten Stich geholt haben.