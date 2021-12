Mikas 72 Siege! „Diese Zahl ist fast unglaublich“

Mit Katharina Liensberger (sie hofft weiter auf Lienz), Lara Gut und Alice Robinson fehlten beim ersten von zwei Riesentorläufen in Courchevel gleich drei Podest-Kandidatinnen wegen positiver Corona-Tests. Österreichs Hoffnungen auf das erste RTL-Podest seit zwei Jahren (Lienz 2019) ruhten daher vor allem auf Stephanie Brunner und Ramona Siebenhofer. Letztere vergab mit einem Fast-Ausfall im zweiten Lauf diese Chance. „Ich muss froh sein, dass ich mit so einem Bock noch in die Top 10 fahre. Ich weiß, dass ich voll dabei bin. Aber ich muss es runterbringen“, meinte die Steirerin.