Weihnachtsruhe in Teststraßen

Vor dem Fest noch zum Test – das denken sich viele Salzburger. Jedoch reduziert das Land die Testmöglichkeiten über die Feiertage. Zwar gibt es zwischen Weihnachten und Silvester offene Teststraßen, direkt an den Feiertagen aber haben diese geschlossen. Die 14 Teststationen des Roten Kreuzes schließen bereits am 24. Dezember am frühen Nachmittag und öffnen erst wieder am 27. Lediglich behördlich vorgeschriebene Tests bei Symptomen oder für Kontaktpersonen laufen weiter.