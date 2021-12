Impfen und Testen auch zu den Feiertagen möglich

Viele Burgenländer gehen dieser Tage noch testen, um unbesorgt die Weihnachtsfeiertage mit den Verwandten und Bekannten verbringen zu können. Doch auch in der Zeit dazwischen wird es entsprechende Angebote geben. PCR- und Antigen-Testung werden am 24. (Heiliger Abend), 25. (Christtag), 26. (Stefanitag) und 31. Dezember (Silvester) sowie am 1. Jänner (Neujahr) von 7 bis 12 Uhr in den BITZ möglich sein. Neben den Zentren bieten auch die Apotheken PCR- oder Antigen-Tests an. Außerdem kann man über die Aktion „Gurgeln daheim“ einen PCR-Gurgeltest machen.