Marcel Hirscher ehrlich: „Es war ein hartes Jahr“

Er verspüre mittlerweile „wieder viel an Leichtigkeit und Freiheit“ und „nicht mehr diesen Druck“, als er noch aktiver Skiprofi war. Was seine eigene Skimarke „Van Deer“ betrifft, haben die Testarbeiten bereits begonnen, „das macht mir sehr viel Spaß“. Dieses „Herzensprojekt“ könnte „eines Tages das sein, was übrig bleibt“, so Hirscher.