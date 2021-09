Marcel Hirscher: „Dieser Ski wird Rennen gewinnen“

„Krone“: Marcel, mit der Präsentation deiner eigenen Skimarke Van Deer - also quasi „Von Hirsch(er)“ - geht für dich ein lang gehegter Traum in Erfüllung ...

Das ist Gänsehaut pur. Ich hatte in den letzten zwei Jahren viel Zeit zum Nachdenken. Und mir wurde recht schnell klar: Ich bin niemand fürs Büro oder gscheite Vorträge - meine Leidenschaft ist das Skifahren. Und mit diesem Ski will ich möglichst vielen Menschen ermöglichen, beim Skifahren ähnliche unvergleichliche Momente zu erleben wie ich.