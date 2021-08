Marcel Hirscher und die Sache mit dem zweiten Kind

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“ - an einem Montag, der so viel sportlichen Gesprächsstoff bietet wie schon lange nicht mehr. Und trotzdem ist das erste Thema in der Sendung bei Peter Frauneder und Michael Fally ein nur teilweise sportliches: die Trennung Marcel Hirschers von seiner Frau Laura. Und natürlich auch der Umstand, dass die beiden - völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit - zum zweiten Mal Eltern wurden. Außerdem Themen in der Sendung: die regelrechte Medaillenflut für Österreich bei Olympia, den unglaublich turbulenten Formel-1-Grand-Prix von Ungarn, Rapid, Austria, Salzburg, Barcelona und Yusuf Demir.