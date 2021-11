Hirscher spricht so offen wie nie

„Jeder Beruf hat seinen Preis. In meinem Fall war das ein ziemlich fetter. Ich weiß nicht, ob ich aus heutiger Sicht bereit wäre, den so noch einmal zu zahlen“, sinnierte Hirscher vor rund 100 Fans. Wahrscheinlich nicht, schlussfolgerte er. „Ich hatte kein Leben wie andere in meinem Alter. Während andere feiern gingen, musste ich mich auf das nächste Rennen vorbereiten“, so der 32-Jährige. „Ich kann mich ehrlich gesagt bis heute an keinen Tag erinnern, an dem ich einfach faul auf der Couch gelegen wäre“, so der Ski-Star. Wenn er mit seinen Kindern privat Ski fährt, dann gemütlich. „Sie sollen ein Leben ohne Druck und abseits der Öffentlichkeit führen“, erzählt er.