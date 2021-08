Liebes-Aus! Laura und Marcel Hirscher trennen sich

In Pension „viel stressiger“

Abschrecken will sich Hirscher von dem Unfall jedenfalls nicht lassen. Nächstes Jahr will er wieder am Start sein. Und gegenüber der „Krone“ meinte er erst vor Kurzem schmunzelnd: „In der Pension ist‘s viel stressiger für mich.“ Von Ruhestand im klassischen Sinn kann also keine Rede sein.