So will man in Europa die Omikron-Welle stoppen

Großbritannien

Die Omikron-Mutante ist in England schon dominierend: Sie mache nun 60 Prozent aller Fälle aus, sagte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid. Allein am Samstag waren im Vereinigten Königreich 10.059 neue Omikron-Fälle gemeldet worden - dreimal so viele wie am Tag zuvor. Gleichzeitig spitzt sich in Großbritannien, wo bisher noch weitreichende Freiheiten gelten, die Debatte um schärfere Corona-Maßnahmen zu.