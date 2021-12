Skelett von vermisster Noriker-Stute gefunden

Wie nun von der Polizei bekannt gegeben wurde, war bereits am 19. Oktober in einem Bachbett in Nötsch, in unmittelbarer Nähe des vermeintlichen Tatortes, ein Tierskelett gefunden worden. Eine Knochenprobe der Gebeine wurde in weiterer Folge zur Untersuchung in ein Linzer Labor geschickt, wo sie zu dem Ergebnis kamen, dass es sich dabei um Pferdeknochen handelt.