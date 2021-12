Corona: 2G plus auch nach Kurztrip über Grenze

Freitesten am fünften Tag

„Österreicher, EU-, EWR-Bürger und Personen, die in der EU wohnhaft sind und über keinen Impf- oder Genesungsnachweis verfügen, müssen eine Registrierung vornehmen und sich unverzüglich in eine zehntägige Quarantäne begeben. Aus dieser können sie sich frühestens am fünften Tag mit einem negativen PCR-Test freitesten“, heißt es vonseiten der Tiroler Polizei.