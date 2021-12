Covid: Verschärfte Kontrollen am Airport Innsbruck

Noch bevor um Mitternacht die verschärfte Einreiseverordnung des Bundes in Kraft trat, führte die Tiroler Polizei auf Ersuchen des Corona-Einsatzstabes am Wochenende am Innsbrucker Flughafen bereits lückenlose Kontrollen bei allen Einreisenden aus Großbritannien durch. Der Grund: die dort grassierende Omikron-Mutation.