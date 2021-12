Eingekauft wurde in Tirol erst nach dem Skifahren

Dass am Sonntag weniger Trubel als am Samstag war, das hat auch Mario beobachtet. Er hat das Wochenende im IVB-Geschenkeaufbewahrungsbus verbracht. „Am Samstag haben viel mehr Leute ihre Einkäufe bei uns abgelegt, um nicht die ganze Zeit schwer tragen zu müssen.“ Wahrscheinlich sei es einfach die Macht der Gewohnheit: Shopping am Samstag, weil am Sonntag alles geschlossen ist.