Chaos bei Demo, aber Wiener Polizei zufrieden

„Große Demonstrationszüge verhindert“

Immer wieder wurden bei der Demo gestern Bengalen gezündet. Kleinere Gruppen trennten sich in der Folge vom größeren Demozug und zogen in andere Richtungen. Gegen 16 Uhr wurde eine Gruppe der Protestteilnehmer auf der Gumpendorfer Straße von der Polizei gestoppt. Auch am Stephansplatz versammelte sich eine weitere Gruppe. Durch die Untersagungen von neun Versammlungen sei aber erreicht worden, dass es schlussendlich nur eine Standkundgebung mit etwa 2000 Teilnehmern am Schwarzenbergplatz gegeben hat, so Pürstl. Große Demonstrationszüge mit vielen Tausend Teilnehmern, wie in den Wochenenden davor, hätten durch die Untersagungen also verhindert werden können, erläuterte die Polizei die Taktik.