Rotkreuz-Shop bringt Geld für Bedürftige

Gemälde, Schmuck und andere Artikel gibt es im Shop „Urgestein“ des Roten Kreuz Lienz. „Das Geld für jeden verkauften Gegenstand fließt in unsere Soforthilfe. Das ist eine anonyme Hilfe, die an Familien ausgeschüttet wird, die dringend finanzielle Unterstützung benötigen – etwa bei Schicksalsschlägen“, so Shop-Initiator Alfons Klaunzer. Die Idee dazu hatte er schon länger, im Jahr 2019, pünktlich zu seiner Pensionierung, konnte er diese umsetzen.