Innenminister Karner traf IKG-Präsident Deutsch

„Schutz jüdischer Infrastruktur ist eine Grundlage für jüdisches Leben per se“, betonte auch Deutsch. Die Sicherheitszusammenarbeit zwischen der IKG und dem Innenministerium sei Vorbild für den Schutz jüdischer Gemeinden in Europa. Der Kampf gegen Antisemitismus bestehe wiederum nicht nur aus physischem Schutz, sondern vor allem in der Präventionsarbeit. „Das wird sowohl in der Polizeiausbildung bedacht als auch in Zukunft verstärkt bei Kooperationen wie ,Gemeinsam.Sicher‘“, so der IKG-Präsident.