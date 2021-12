Messerattacke in Innsbruck: 27-Jähriger in U-Haft

Streit war eskaliert

Laut Polizei war es gegen 11.45 Uhr in der Wohnung in der Prinz-Eugen-Straße zunächst zu einem verbalen Streit zwischen dem Trio, das im gemeinsamen Haushalt wohnt, gekommen. Die Situation sei dann eskaliert. Das männliche Opfer musste in der Klinik operiert werden. Bisher konnte er noch nicht befragt werden.