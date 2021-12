Ländle-Triathlet feilt mit Nationalkader an Form

Wettkampf-Agenda

In der kommenden Saison will der Bregenzer, für den 2022 die Punktejagd für die Olympiaqualifikation 2024 beginnt, Mitte März mit dem Weltcup im japanischen Miyazaki starten. „Ich werde schauen, wie mein Trainingszustand im März ist und dann entscheiden. Es gibt auch noch andere Europacup-Optionen und ich würd gern bei der nationalen Meisterschaft im Crosslauf starten“, verrät Pauger. Die gehen nämlich im neuen Jahr am 20. März in Vorarlberg (Lorüns) über die Bühne. „Die Olympia-Quali müsste im Mai bei der WM in Yokohama starten“, so der Vorarlberger, der, wenn es sich mit den Punkten ausgeht, dort natürlich gern dabei sein würde. Aber das werden erst die nächsten Wochen und Monate zeigen.